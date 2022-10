Loredana Groza a avut un mesaj de suflet pentru tatal ei, Vasile Groza, care a lasat recent o colecție cu poezii. „El este medicamentul meu”, a spus Loredana Groza despre tatal ei care, la 86 de ani, scrie o poezie in fiecare zi. Vasile Groza este cunoscut și ca „bunicul scriitor de pe Facebook”. „E […] The post Loredana Groza, mesaj de suflet pentru tatal ei. „Este cel mai prețios medicament” first appeared on Ziarul National .