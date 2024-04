Loredana Chivu riscă să-și piardă penthouse-ul. Va fi scos la licitație dacă nu achită o datorie de 100.000 euro! Loredana Chivu risca sa-și piarda penthouse-ul de 500.000 euro din Pipera, pe care l-a luat cu credit bancar. Executata silit de fostul logodnic, de care s-a desparțit cu mult scandal, vedeta de televiziune a ramas cu casa goala, la propriu. Dani Leș a dovedit in instanța ca deține acte pentru bunurile pe care le-a cumparat in timpul celor trei ani de relație cu blondina și i-a golit casa la propriu dupa ce, in prealabil i-a fost stabilit sechestru pe bunuri. Insa problemele nu s-au oprit aici pentru fosta asistenta de televiziune. Acesta a fost vizitata de executorul judecatoresc și la domiciliul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

