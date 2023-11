Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a dezvaluit cum se simte cand vede la TV momentele tensionate cu iubitul ei Mike, de la America Express, sezonul 6. Vedeta a facut o serie de declarații neașteptate care au starnit reacții imparțite. Ce a ținut sa transmita in mediul online despre sentimentele ei.

- Dupa ce in urma cu cateva zile Oana Roman spunea ca mama ei este in stare grava, vedeta a facut noi declarații despre cum se simte Mioara Roman in prezent. Oana Roman merge zilnic la mama ei și spune ca starea mamei ei nu este inca buna.

- Oana Zavoranu trece prin cele mai dificile clipe ale vieții sale din ultima perioada, dupa ce a aflat ca barbatul alaturi de care a format o familie șapte ani, i-a fost infidel. Bruneta a primit vestea ca Alex Ashraf divorțeaza de ea, iar acum cere ajutorul credinței pentru a depași acest moment. Iata…

- Andreea Marin a impartașit recent detalii despre stilul ei de viața. Vedeta a recunoscut ca vara aceasta a slabit 13 kilograme și a dezvaluit cum procedeaza pentru a se menține in forma.„Intr-adevar, chiar simt ca am intinerit, pentru ca asta face pierderea in greutate. In aceasta vara am pierdut 13…

- La inceputul acestui an, Oana Lis a fost diagnosticata cu cancer de piele, iar vestea a picat ca un trasnet pentru soția lui Viorel Lis. Vedeta a scapat de problema prin operație, insa recuperarea nu a fost deloc una ușoara. Iata cum se simte acum, la șase luni de la intervenția pe care a suferit-o.

- Liza Panait a divorțat de tatal copiilor ei din cauza ca barbatul avea mari probleme cu alcoolul. Dupa mai multi ani de chin in mariaj, creatoarea a decis sa plece cu cei doi copii de acasa. Cel mic avea pe atunci doar 9 luni. Vedeta nu a participat nici la inmormantarea fostului sot. „Nu faci […]