Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a apreciat marti ca fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a contribuit la deteriorarea relatiilor dintre Marea Britanie si Rusia si ca acum Moscova asteapta ca Londra sa aiba "o revelatie politica", informeaza Reuters si TASS. Otravirea unui fost agent dublu rus si…

- Roman Abramovichi va putea sa viziteze Marea Britanie pentru 6 luni de zile, apoi sa plece și sa se intoarca pentru alte șase luni, insa nu poate lucra pentru clubul de fotbal Chelsea in timp ce se afla in Regatul Unit. Anunțul vine dupa ce miliardarul a primit cetațenie israeliana, dar legislația britanica…

- Roman Abramovich va trebui sa demonstreze ca averea sa este facuta cinstit, dupa ce Marea Britanie a lansat un razboi impotriva oligarhilor și a inasprit procedura de obținere a vizei. Miliardarul rus, care deține și clubul de fotbal Chelsea, are interdicție de a mai intra in Marea Britanie pana cand…

- Serghei Skripal, un fost spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica în orasul britanic Salisbury, în luna martie, a fost externat din spital, a anuntat vineri serviciul medical al Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters. La 4 martie, Serghei Skripal,…

- Fostul spion rus Serghei Skripal, otravit cu un agent neurotoxic, a iesit din spitalul de la Salisbury, in sud-esrul Angliei, in care a primit ingrijiri de la 4 martie, a anuntat vineri serviciul public de sanatate NHS England, relateaza AFP. ”Este o veste fantsatica faptul ca Serghei Skripal se simte…

- Serghei Skripal, fostul spion rus care a fost otravit cu o substanța neurotoxica in orașul britanic Salisbury, in luna martie, a fost externat din spital, a anunțat, vineri, serviciul medical al Marii Britanii. La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului de informații rus GRU, și…

- Cei doi cetațeni ruși care au suferit in urma ”incidentului” din Salisbury – Serghei și Iulia Skripal – „sunt ascunsi“ de catre serviciile secrete britanice, s-a plans ministrul rus de externe Serghei Lavrov, intr-un interviu cu revista italiana Panorama. Transcrierea conversației este prezentata pe…

- Marea Britanie a trecut toate "liniile rosii" si a incalcat limitele decentei prin lansarea de acuzatii ca presedintele rus Vladimir Putin este implicat in programul chimic militar, a declarat, Vasili Nebenzia, ambasadorul Moscovei la Natiunile Unite, citat de agentia de stiri Tass.