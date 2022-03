Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile militare de informatii britanice au transmis miercuri ca unitatile militare rusesti care au suferit pierderi grele in Ucraina au fost nevoite sa se intoarca in Rusia sau in Belarus in incercarea de a se reorganiza si realimenta, relateaza Reuters, citat de Agerpres.„O astfel de miscare pune…

- Forțele Kremlinului se intorc in Belarus și Rusia pentru „reorganizare și realimentare”, afirma Ministerul britanic al Apararii, conform Sky News. In timp ce razboiul din Ucraina intra in cea de-a 35-a zi, trupele de la Kremlin se intorc in Belarus și Rusia, intr-o manevra care pune „și mai multa presiune”…

- Firma de securitate cibernetica Avast, care este listata la Londra, s-a alaturat vineri unui numar tot mai mare de companii occidentale pentru a-si suspenda operatiunile din Rusia si Belarus, dupa invazia Moscovei in Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca natiunile cele mai industrializate din grupul G7 vor revoca statutul comercial al natiunii celei mai favorizate pentru Rusia si SUA vor interzice importurile de fructele de mare, alcool si diamante provenite din Rusia, informeaza Reuters. Decizia va…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat marti ca informatiile serviciilor secrete in legatura cu prezenta rusa la frontierele Ucrainei inca nu sunt incurajatoare, in ciuda anuntului privind retragerea anumitor trupe si "deschiderea la dialog" din partea Moscovei, relateaza AFP si Reuters."Rusia…

- Ministerul Apararii din Rusia a spus, sambata, ca a trimis sisteme de aparare aeriana S-400 și avioane de lupta Su-25 pentru exercițiile militare pe care le va efectua impreuna cu Belarus de pe 10 februarie. Imagini din satelit ale unei companii americane arata aceste efective militare aproape de granița…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…

- Trei mii de soldati rusi au inceput exercitii cu armament real, inclusiv tancuri, in regiuni din apropiere de granitele cu Ucraina si cu Belarus, transmite marti Reuters, care citeaza Interfax.