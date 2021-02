Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a solicitat UE sa prelungeasca pana in 2023 perioada de gratie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei provincii, informeaza Agerpres. Ministrul Michael Gove i-a…

- Londra a solicitat o prelungire pana in 2023 a perioadei de gratie cu privire la controalele efectuate asupra schimburilor comerciale intre Irlanda de Nord si restul Regatului Unit, pentru a reduce impactul Brexitului asupra acestei provincii, relateaza miercuri BBC, citat de Reuters. Potrivit editorului…

- Londra si Dublinul si-au exprimat vineri preocuparea dupa restrictiile Uniunii Europene impuse livrarilor de vaccinuri impotriva coronavirusului in Irlanda de Nord, o decizie incalcand acordul asupra acestei provincii britanice incheiat in cadrul Brexitului, noteaza AFP, Ministrul britanic…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a avertizat miercuri ca o incalcare deliberata de catre viitoarea lege a finantelor a Regatului Unit a acordului de retragere din Uniunea Europeana va fi perceputa drept un semnal ca Londra nu doreste un acord comercial cu blocul comunitar, transmite Reuters.…

- Restrictiile impotriva epidemiei de Covid-19 in Marea Britanie vor fi relaxate, pentru cateva zile, in preajma Craciunului, pentru a permite reuniunile de familie. Decizia a fost luata ieri de autoritațile britanice Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel mult…