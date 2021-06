Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si Regatul Unit au convenit miercuri o extindere pana in octombrie a perioadei de gratie ce amana implementarea completa a controalelor si a formalitatilor vamale in cazul transporturilor de carne refrigerata dinspre Marea Britanie catre Irlanda de Nord, prevazute in protocolul nord-irlandez…

- Guvernul britanic anunta marti ca se asteapta la un acord ”rapid” cu Bruxellesul asupra unei prelungiri a unui moratoriu al controalelor anumitor produse alimentare în comertul dintre Marea Britanie si Irlanda de Nord, care expira miercuri, relateaza News.ro.„Ne asteptam…

- Comisia Europeana a declarat ca decizia inseamna ca informatiile personale ale cetatenilor UE vor fi tratate cu acelasi nivel de protectie ca si in interiorul blocului atunci cand vor fi transferate in Marea Britanie. Companiile se temeau ca Marea Britanie si UE nu vor ajunge la un acord privind echivalenta…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat sambata Uniunea Europeana ca va face ''orice este nevoie'' pentru a asigura desfasurarea neingradita a fluxurilor comerciale intre Marea Britanie si Irlanda de Nord, inclusiv prin activarea clauzei de salvgardare din acordul de Brexit, transmite…

- Premierul irlandez Micheal Martin a declarat luni ca, dupa intalnirea avuta cu omologul sau britanic Boris Johnson, nu crede ca Londra doreste sa rescrie aranjamentele comerciale post-Brexit referitoare la Irlanda de Nord, transmite Reuters. Postul national de televiziune irlandez RTE…

- Uniunea Europeana ar trebui sa dea dovada de pragmatism, a declarat negociatorul-sef britanic pentru Brexit, David Frost, dupa o intalnire cu reprezentantii companiilor nord-irlandeze, adaugand ca exista ''provocari semnificative pentru multi in Irlanda de Nord'', potrivit dpa.…

- Regatul Unit a solicitat mai mult timp pentru a raspunde la actiunea in justitie initiata de Uniunea Europeana in legatura cu decizia unilaterala a Londrei de a suspenda parti din Protocolul privind Irlanda de Nord, a relatat miercuri postul public de televiziune irlandez RTE, potrivit Reuters.…

- Protocolul privind Irlanda de Nord din cadrul Acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana este ''solutia la problemele create de Brexit'', a declarat ambasadorul Uniunii Europene la Londra, Joao Vale de Almeida, pentru cotidianul The Guardian, informeaza miercuri…