Stiri pe aceeasi tema

- Jerry Lee Lewis, celebrul interpret al melodiei „Great Balls of Fire”, a murit la varsta de 87 de ani, dupa o viata marcata de scandaluri si violenta, transmite BBC. Anuntul a fost facut de publicistul sau. Potrivit acestuia, artistul a murit din cauze naturale in locuinta sa din DeSoto County, Mississippi. …

- In iulie, Adriana Bahmuțeanu s-a logodit la biserica cu iubitul George Restivan. Vestea a ajuns și la urechile lui Silviu Prigoana, fostul ei soț, care i-a felicitat pentru logodna, pentru relație. Acum, George Restivan a avut un mesaj pentru omul de afaceri, spune ca il respecta și ca nu exista resentimente…

- Dupa aproape patru ani, Nick Radoi s-a intors in Romania și a oferit un interviu exclusiv,pentru Antena Stars, un interviu așa cum nu a mai dat vreodata. Milionarul din America nu a fost deloc discret și a lamurit toate zvonurile aparute de-a lungul timpului. A spus toate detaliile plecarii de pe taramul…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit in aceasta vara, cei doi declarand ca sunt foarte fericiți impreuna, iar in curand vor face și nunta. La doua luni de la slujba de logodna, cei doi au decis sa amane nunta, iar fosta prezentatoare TV a spus care este adevaratul motiv pentru care au…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit in biserica, la sfarșitul lunii iulie. Acum, cei doi sunt departe de unul de altul, ea a ramas in Romania cu baiatul lui, dar el e plecat in America, acolo unde era stabilit de ani de zile. Intr-un interviu la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a dezvaluit…

- La scurt timp dupa ce s-a logodit cu Adriana Bahmuțeanu, George Restivan a fost nevoit sa se intoarca in Statele Unite ale Americii. Fosta soție a lui Silviu Prigoana a ramas in Romania și are grija de fiul partenerului ei. In urma cu o luna și jumatate, Adriana Bahmuțeanu s-a logodit cu George Restivan.…

- Bianca Dragușanu e o femeie foarte credincioasa, iar vedeta a marturisit la Antena Stars ca in fiecare duminica merge la biserica alaturi de fiica ei. Recent, cele doua au merg chiar in biserica unde Gigi Becali a adus o icoana facatoare de minuni. Blondina susține ca așteapta ca acum in viața ei sa…