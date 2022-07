Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a avut o abordare diferita fața de Arabia Saudita cu privire la discuțiile purtate la un summit bilateral despre asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in 2018, o controversa cheie intre cele doua națiuni, scrie Reuters. Raspunzand reporterilor la sosirea la Casa Alba…

- Presedintele american Joe Biden, care a avut o intrevedere cu Mohammad bin Salman in Arabia Saudita, „are pe maini sangele” urmatoarei victime a printului mostenitor, a denuntat pe Twitter, vineri, logodnica lui Jamal Khashoggi, jurnalist asasinat in 2018, informeaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden, care a avut o intrevedere cu Mohammad bin Salman in Arabia Saudita, "are pe maini sangele" urmatoarei victime a printului mostenitor, a denuntat pe Twitter, vineri, logodnica lui Jamal Khashoggi, jurnalist asasinat in 2018, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Presedintele american Joe Biden, care a avut o intrevedere cu Mohammad bin Salman in Arabia Saudita, „are pe maini sangele” urmatoarei victime a printului mostenitor, a denuntat pe Twitter, logodnica lui Jamal Khashogii, jurnalistul asasinat in 2018, informeaza AFP. Mesajul a fost transmis ca si cum…

- Logodnica lui Jamal Khashoggi, jurnalistului asasinat in 2018 in Turcia de un comando saudit, a criticat vineri intalnirea dintre președintele american Joe Biden și Mohammed bin Salman, in Arabia Saudita. Președintele american Joe Biden, care s-a intalnit cu Mohammed bin Salman in Arabia Saudita, are…

- Președintele american Joe Biden a declarat vineri ca a adus in discuție subiectul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi la intalnirea pe care a avut-o cu prințul saudit Mohammed bin Salman, scrie Reuters . Serviciile americane de informații au ajuns la concluzia ca prințul bin Salman a aprobat in…

- Președintele american Joe Biden a sosit in Arabia Saudita, iar momentul cel mai așteptat de presa este controversata intalnire cu prințul moștenitor, Mohammed bin Salman, acuzat de implicare in cazul Khashoggi, jurnalistul saudit asasinat in 2018.

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa se intalneasca cu printul mosternitor Mohammed bin Salman, suprnumit MBS, care face parte dintr-o delegatie saudita, anunta Casa Alba, minimalizand importanta acestei intalniri, in urma unei crize diplomatice provocate de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi,…