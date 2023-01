Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a anuntat astazi ca va adopta sanctiuni impotriva a 12 comandanti ai fortelor armate ruse si responsabili de companii iraniene implicati in fabricarea de drone, ca represalii la bombardarea de infrastructuri civile in Ucraina, informeaza AFP și Agerpres . ”Atacurile calculate ale fortelor…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus o incetare a ostilitaților de Craciun. Acesta este momentul ca oamenii normali sa se gandeasca la pace, a spus liderul Ucrainei. Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca Ucraina ofera o soluție de pace inainte de Craciun. „Propun Rusiei sa…

- Germania, cu ochii pe Rusia, pe care incearca s-o descurajeze in razboiul purtat in Ucraina. Ucraina se confrunta cu o potentiala criza a foamei in aceasta iarna din cauza ca soldatii lui Putin au distrus infrastructura vitala.

- Papa Francisc a comparat miercuri suferintele indurate de ucraineni din cauza agresiunii militare ruse cu Holodomorul, genocidul prin foamete comis in la inceputul deceniului 1930-1940 in Ucraina din ordinul dictatorului sovietic Stalin.

- Iarna s-ar putea intoarce impotriva rusilor: armata ucraineana primeste ajutor masiv pentru a-si continua ofensiva si pe vreme foarte rece. Anotimpul rece a tinut, adesea, cu Rusia, asa cum s-a intamplat in 1812, cand Napoleon si-a pierdut armata in campania de iarna, sau in iarna dintre 1942 si 1943,…

- Rusia a folosit cel putin sapte tipuri de mine terestre cu fragmentare si cu suflu de la invadarea Ucrainei la 24 februarie, releva un raport al Observatorului Minelor, facut public joi si citat de France Presse.

- 400.000 de compatrioți sunt prinși intre slujba in limba materna și acuza ca raman fideli unei biserici suspectate de legaturi cu Rusia. Biserica Ortodoxa a Ucrainei a permis oficierea serviciului divin de Craciun in data de 25 decembrie in baza calendarului iulian revizuit. Este un eveniment istoric…

- Kremlinul a declarat miercuri ca afirmatiile facute in ajun de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg pot fi o confirmare a faptului ca Alianta Nord-Atlantica lupta de partea Kievului in conflictul care opune Ucraina si Rusia, informeaza Reuters și Agerpres. Stoltenberg a spus marti ca o victorie…