Locuri noi de parcare amenajate in municipiul Constanta

- Noi locuri de parcare dupa instituirea sensului unic de circulație pe strada Pescarilor Primaria Municipiului Pitești a instituit de astazi, 21 martie 2022, sens unic de circulație pe strada Pescarilor, pe tronsonul cuprins intre punctul termic și intersecția cu aleea Ioan Andrieșescu. Accesul auto…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza comunitatea locala ca Rompetrol a finalizat lucrarile la 4 locuri de joaca din municipiul nostru, pe strada Gh. Grigore Cantacuzino, strada Triumfului, strada Griviței și strada Cameliei, spații care ofera copiilor ploieșteni o suprafața de recreere de 1269…

- Direcția Servicii Publice Locale- Sector Parcari Carei anunța ca s-a incheiat procesul de preluare a cererilor pentru parcarile rezidențiale din cartierul Mihai Viteazul nr.2 și Piața 1 Mai din municipiul Carei. Din acest motiv, Sectorul Parcari va renunța la programul cu publicul de dupa-amiaza din…

- Alegerea hotelului potrivit pentru o vacanța de neuitat poate fi o activitate dificila deoarece foarte multe hoteluri ofera opțiuni luxury și iți este greu sa te hotaraști doar la o singura varianta de cazare. Deoarece fiecare oaspete are nevoie de anumite facilitați oferite de hotel, este important…

- Lipsa parcarilor din stațiunea montana Parang este una din problemele municipalitații din Petroșani. In varful sezonului de iarna, turiștii care ajung la munte cu mașina, gasesc cu greu locuri de parcare, la baza telescaunului. Municipalitatea din Petroșani a identificat mai multe terenuri pe care…

- In jur de 3.500 de locuri de parcare dispar, in total, odata cu materializarea mai multor proiecte de infrastructura din oraș. Primaria Bistrița spune ca le va inlocui incepand de anul acesta cu 2.000 de locuri noi, condensate in 24 de parcari. Primaria Bistrița are planuri mari: vrea sa construiasca…

- LICITAȚIE pentru atribuirea a 15 de locuri de parcare, in Municipiul Aiud. In ce zona vor fi acestea LICITAȚIE pentru atribuirea a 15 de locuri de parcare, in Municipiul Aiud. In ce zona vor fi acestea In municipiul Aiud se va organiza, in data de 11 februarie 2022, o licitație pentru atribuirea unui…

- Majoritatea primariilor bucureștene au desființat sute de trotuare și le-au transformat in parcari de reședința, cu plata. Doar ca afacerea pune in pericol pietonii. Subiectul este delicat pentru edili, așa ca puține primarii au colaborat cu reporterii Digi24 pe aceasta tema. Pana in momentul prezentarii…