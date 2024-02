Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Lucrari la intrarea in Lancram dinspre Alba Iulia. Primaria Sebeș amenajeaza un trotuar și locuri de parcare in zona capelei La intrarea in Lancram dinspre Alba Iulia, pe strada Principala (DN 1), in zona cimitirului din localitate, au fost demarate recent lucrari de amenajare a unui trotuar și…

- Cate locuri de parcare noi au fost amenajate la Alba Iulia, dupa demolarea unor garaje in cartierul Cetate. Ce spune primarul Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, spune ca au fost create locuri de parcare noi, in zona bulevardului Transilvaniei. Acestea au fost amenajate dupa demolarea unor…

- Primaria Zalau a anunțat inceperea demersurilor pentru construirea unei parcari terasate in spatele cladirii Transilvania, in apropierea Gradiniței nr. 1. Potrivit studiului de fezabilitate, valoarea proiectului este de 6.048.354,40 lei cu TVA, pentru acest obiectiv municipalitatea primind de la guvern…

- Un numar de 15 garaje, din apropierea Școlii Gimnaziale „Ion Agarbiceanu” vor fi demolate, iar in locul acestora vor fi amenajate locuri de parcare. Anunțul a fost facut miercuri de Emil Popescu, viceprimarul Municipiului Alba Iulia. „Inca 15 garaje din Alba Iulia vor fi demolate. In locul lor vor fi…

- FOTO VIDEO | Un nou set de garaje, demolat in Alba Iulia: Vor fi construite locuri de parcare pentru cetațeni FOTO VIDEO | Un nou set de garaje, demolat in Alba Iulia: Vor fi construite locuri de parcare pentru cetațeni Demolarea garajelor aflate pe domeniul public continua, urmand ca in viitor sa fie…

- Prin proiectul SUS RURAL, Universitatea Politehnica Timișoara a susținut inființarea a 18 intreprinderi sociale, finanțarea fiecareia cu cate 100.000 de euro și crearea a 106 locuri de munca. Centrul de Conferințe al Universitații Politehnica Timișoara a gazduit vineri, 15 decembrie 2023, conferința…

- Cersetoria, consumul de bauturi alcoolice in spatiul public neamenajat si detinerea de substante pirotehnice in imediata apropiere a unei arene sportive - au fost principalele abateri sanctionate de catre jandarmi la sfarsit de saptamana. Jandarmii s-au aflat in mijlocul cetatenilor la acest sfarsit…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, joi, ca in centrul Capitalei au fost amenajate peste 30.000 de locuri de parcare cu plata, exprimandu-si speranta ca numarul acestora va depasi 90.000. Edilul a recunoscut ca se astepta la opozitie din partea bucurestenilor in ceea ce priveste…