Locuri libere la şcolile profesionale din Dolj, chiar dacă oferă burse de sute de lei In Dolj mai sunt 389 de locuri libere la scolile profesionale. O parte dintre scoli mai au locuri libere inclusiv la invatamantul dual la care se ofera si o bursa si din partea agentului economic pe langa bursa de stat. Pentru locurile libere, optiunile se mai pot depune azi pentru cea de a doua etapa de admitere. Adultii sunt mai interesati de recalificare Managerii liceelor din Dolj care au in oferta educationala si scoli profesionale spun ca specializarile pe care le au la invatamantul profesional sunt solicitate de agentii economici, dar ca acest tip de invatamant nu este inca apreciat de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull-Honda), liderul Campionatului Mondial de Formula 1, a dominat prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Marii Britanii, a 10-a etapa a sezonului, vineri pe circuitul de la Silverstone (5,891 km), transmite AFP. Cu aceasta prima sesiune…

- Clubul SCM Craiova a „strigat“ adunarea, miercuri seara, la sala Polivalenta, iar noua echipa de handbal a inceput pregatirile pentru noul sezon. Clubul din Banie are, in acest an, un lot mult mai diferit, mai complex, cu cateva jucatoare importante din Europa, cu nume și cu potențial, astfel ca obiectivul…

- UPDATE – Sute de persoane au participat, marti, la o bursa a locurilor de munca in domeniul constructiilor si confectiilor organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Botosani. Evenimentul s-a desfasurat pe esplanada Salii Polivalente ‘Elisabeta Lipa’ din municipiul Botosani,…

- De azi incep inscrierile pentru admiterea in invatamantul profesional de stat si la invatamantul dual. In judetul Dolj, pentru admiterea in clasa a IX-a la invatamantul profesional au fost aprobate 34 de clase ceea ce inseamna 840 de locuri. Exista doua etapa de inscrieri pentru admitere. Prima etapa…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri, la Craiova, ca resursele umane si materiale pentru campania de vaccinare vor fi directionate in urmatoarea perioada catre mediul rural, unde numarul persoanelor vaccinate este mult mai redus, avand in vedere si faptul ca a scazut adresabilitatea…

- In Dolj, 61% din personalul didactic din Dolj s-a vaccinat impotriva COVID 19. Si in randul personalului didactic si nedidactic din scolile si gradinitele din Dolj procentul celor vaccinati este peste 50%. Conducerea ISJ Dolj a precizat ca este in tratative cu DSP Dolj pentru a deschide un centru de…

- Directorul CE Craiova, Constantin Balasoiu, a adus cu picioarele pe pamant pe toti cei care dadeau ca si infiintat Complexul Mine Energie Oltenia. Balasoiu a mentionat ca totul este inca in faza de proiect. Balasoiu a lamurit si problema conducerii a...