Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a dat un avertisment clar pentru Romania. Suntem descoperiți in fața dezastrelor naturale provocate sau accentuate de schimbarile climatice, in special la inundații și seceta. Cați bani a pierdut țara noastra din aceste cauze. Banca Mondiala, avertisment pentru Romania. Ce se intampla…

- Cultivarea porumbului devine o misiune din ce in ce mai grea in Romania, mai ales pentru fermierii din zonele de sud și est. Avand in vedere ca seceta persista sau chiar se agraveaza de la an la an, doar fermierii care au acces la irigații mai pot sa faca producții care le asigura continuitatea in ……

- Seceta face ravagii in Romania. In Mehedinți, pamantul este atat de uscat, incat agricultorii se chinuie sa lucreze terenurile. Din cauza lipsei de apa și a temperaturilor ridicate, pajiștile sunt uscate, iar culturile de toamna sunt și ele in pericol.

- Parlamentul European a aprobat, miercuri, la Strasbourg, aproape 455 de milioane de euro sub forma de ajutor din Fondul de Solidaritate al UE ca raspuns la recentele dezastre naturale din Romania, Italia si Turcia, informeaza un comunicat al legislativului comunitar, citat de Agerpres.

- ”Oil Terminal este o companie din portofoliul ministerului energiei, o companie mai importanta ca oricand pentru Romania si intreaga regiune. Detine cel mai mare terminal pentru import-export titei, produse petroliere si petrochimice la nivel national”, a scris, sambata seara, pe Facebook, ministrul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor isi prezinta astazi candidatii pentru alegerile europarlamentare in cadrul primului eveniment regional organizat la Centrul Expozitional Constanta, incepand cu ora 18.00. Cei 44 de pretendenti la un fotoliu in Parlamentul European vor fi prezenti in fata simpatizantilor…

- In urma cu un secol, italienii emigrau in Romania din cauza saraciei. Pare greu de crezut, insa oamenii alegeau sa vina in Transilvania sau Dobrogea pentru ca America, taramul fagaduinței, le era inaccesibila.

- Continutul de apa din sol in cultura de porumb neirigat va prezenta valori scazute si deosebit de scazute (seceta pedologica moderata si puternica) pe suprafete extinse din Muntenia si Dobrogea, precum si in zone din Moldova, Oltenia si Crisana, potrivit prognozei de specialitate emisa de Administratia…