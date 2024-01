Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Administrației Naționale de Meteorologie din Romania, Elena Mateescu, a oferit informații cu privire la durata gerului din țara.Ea a menționat, la Antena CNN: „Vorbim de o perioada mai rece decat in mod obișnuit. In aceasta dimineața au fost actualizate alertele meteorologice, informarea meteorologica…

- Ciclonul care a facut ravagii in Europa a ajuns și in Romania! Meteorologii au emis un cod galben de ninsori puternice, viscol și polei in jumatate de țara, iar temperaturile vor ajunge și la minus 20 de grade in unele regiuni. Din cauza ninsorilor au aparut și primele accidente. Mai multe camioane…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au actualizat prognoza meteo. Iata cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani in Romania. La ce condiții trebuie sa ne așteptam.

- INCREDIBIL… Un barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova intenționa sa introduca in Romania o arma neletala, fara sa dețina niciun document prevazut de lege necesar transportului in cauza. Polițiștii de frontiera au descoperit „șmecheria” cu arma și l-au controlat! Totul s-a petrecut pe 17 decembrie…

- INSPIRAT….Ecuador, o țara situata in inima Americii de Sud, este un mozaic de culturi, peisaje și biodiversitate. De la inalțimile impresionante ale Anzilor, pana la padurile dese ale Amazonului și plajele aurii ale coastei Pacificului, țara ofera o experiența unica și captivanta pentru orice vizitator,…

- Astazi, vremea va fi in general inchisa și vor fi precipitații cea mai mare parte a țarii. Pe parcursul zilei, acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare la munte, mixte in est și mai ales ploi in rest, insa noaptea local se vor transforma in lapovița și ninsoare in vestul, centrul și sudul teritoriului.…

- VICTORIE… Vasluiul va fi capitala tineretului din Romania in anul 2025. Titlul a fost decernat sambata seara, in cadrul Galei Tineretului din Romania, organizata la Targu Jiu. Premiul a fost ridicat de grupul de inițiativa format in jurul proiectului vasluian și de primarul Vasile Paval. “Ne inclinam…

- Cu pasi mici iarna incepe sa se instaleze in Maramures. Azi noapte a nins in Pasul Prislop si nu sunt excluse ninsori in perioada imediat urmatoare, pentru ca Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca un ciclon violent va lovi Romania și ca vor fi precipitații, lapovița și ninsori in…