Locul în care va fi înmormântat Ion Ţiriac după moarte. Vor fi amenajate 12 cripte subterane și 6 supraterane Locul in care Ion Țiriac iși va dormi somnul de veci este impresionant. Celebrul afacerist și fost mare tenismen și-a cumparat deja locul de veci. Pentru fostul mare sportiv vor fi amenajate 12 cripte subterane și 6 supraterane. Ion Țiriac și-a cumparat locul de veci: unde va fi inmormantat afaceristul? Ion Țiriac are 82 de ani și s-a ingrijit deja de un detaliu pe care mulți il au in vedere mai devreme sau mai tarziu. Fostul tenismen și-a cumparat deja locul de veci care nu este unul obișnuit. Bunul sau prieten a vorbit despre locul in care va fi inmormantat acesta. Ion Țiriac s-a gandit la acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

