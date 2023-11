Stiri pe aceeasi tema

- In mod normal ar trebui sa fie invizibili. Sa-i știm acolo, undeva la treaba, facandu-și datoria. Totuși, implicarea lor de partea greșita a infracționalului cotidian ne obliga sa-i bagam in seama, sa le scotocim biografiile, sa le scuturam buzunarele și sa ne intrebam, inca o data și mereu, pentru…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, afirma, vineri, ca Romania trebuie sa-si regandeasca strategia pe termen mediu si lung si sa obtina cresterea economica din investitii durabile si locuri de munca bine platite, nu din consum ca acum. Aceasta crestere economica din consum nu este decat ”un…

- Mai mult, spun sursele Realitatea Plus, proiectul care a isterizat Romania cel mai probabil, nu va trece. Se cauta, practic, solutii si, potrivit unor surse, este posibil ca masura sa fie inclusiv eliminata din lege. Luni, premierul Marcel Ciolacu a convocat la Guvern reprezentantii bancilor, dar…

- HAOSUL la cadastrarea din Alba, subiect la „Romania te iubesc”: Oameni mutați pe alte amplasamente, interese private și acuzații de firme cu conexiuni politice HAOSUL la cadastrarea din Alba, subiect la „Romania te iubesc”: Oameni mutați pe alte amplasamente, interese private și acuzații de firme cu…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera in cazul a patru vietnamezi, in Timiș. Oamenii legii ii cerceteaza pe aceștia pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat dupa ce i-au prins in timp ce mergeau cu taxiul spre granița, pentru a trece ilegal in țara vecina. Cu toții erau intrați legal…

- Un colț uitat de lume, situat in frumusețea incantatoare a dealurilor dintre județele Timiș și Arad, incepe sa-și recapete viața grație unui proiect de dezvoltare inovativ, condus de un antreprenor italian, Osvaldo Martinelli. Labașinț, un sat odata prosper, a carui populație a scazut la doar șapte…

- Era seara de Revelion, acum niste ani, si eram pedestru pe Magheru, in centrul Bucurestilor. Parea ca, odata cu mine, cam toata populatia orasului voia sa petreaca Anul Nou acolo. Doar ca prea multi erau in masinile personale. Niciodata nu am vazut atatea masini stand bara la bara, iar giratoriul de…

- Proiectul de lege inițiat, printre alții, și de liderul PSD, Marcel Ciolacu, prin care se interzice utilizarea fainii de insecte in prepararea produselor prevazute in Registrul Național al Produselor Tradiționale (RNPT) a fost adoptat de Senat. Au fost 64 de voturi “pentru”, zece “contra” și 12 abțineri,…