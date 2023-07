Stiri pe aceeasi tema

- Care este locul din Romania vizitat de tot mai mulți straini. Se afla situat la peste 2.000 de metri deasupra nivelului Marii și e descris de cei din afara granițelor ca fiind unul fabulos. Locul din Romania situat la peste 2.000 de metri altitudine considerat fabulos de straini In plina vara, cu temperaturi…

- Samy Naceri, cunoscutul actor francez din seria „Taxi”, se afla in București, in aceste zile, ca sa caute locuri de filmare pentru viitorul sau film, „La Mentale 2”, informeaza click.ro. Starul francez vrea sa includa actori și vedete din Romania in noul sau proiect cinematografic! A pus ochii pe boxerul…

- Zeki Amdouni, 22 de ani, cel mai valoros tanar jucator elvețian al momentului, are cinci goluri in cinci meciuri la naționala mare, inclusiv „dubla” de la 2-2 cu „tricolorii”. A zburat la Cluj pentru a evolua la selecționata de tineret la Euro U21. Zeki Amdouni, 22 de ani și jumatate, e cel mai bun…

- Astazi va propunem un nou material din ciclul ”Turist prin țara mea!”, și vom merge spre locul din Romania unde Dunarea se intalnește cu marea și cerul. Pentru cei care nu au mai fost aici, putem sa spunem ca peisajul ete fabulos, iar oamenii locului, celebrii lipoveni sunt opsitalieri, cu radacini…

- Numarul strainilor care ne viziteaza țara este din nou in creștere, iar strainii vin la noi datorita peisajelor frumoase, a oamenilor draguți, dar și pentru mancarea buna. Care este locul din Capitala care i-a fascinat pe turiștii americani. Numai de aici mananca: ”Am venit special”. Ce cauta strainii…

- Un turist britanic a relatat ca oamenii din Regatul Unit nu au o parere foarte buna despre Romania. Dupa ce a vizitat țara, insa, și-a schimbat parerea și lauda Romania.Vloggerul britanic și soția lui au ”aterizat” in Romania dintr-o greșeala, dar au ramas cu o impresie buna dupa ce au vizitat țara…

- Suntem la final de saptamana, și ne-am gandit sa-ți propunem un nou articol din ciclul „Turist prin țara mea!”, in ideea ca poți sa petreci cateva zile, departe de lume, in locul idilic din Romania pe care strainii ar plati bani grei. Ca sa te convigem, iți mai spunem ca are peisaje de vis, mancare…