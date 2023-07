Stiri pe aceeasi tema

- EFORT URIAS… Cei mai titrati olimpici la matematica din Romania vor veni la Husi in cantonament, unde vor avea cei mai buni antrenori din tara: profesori universitari, autori celebri de culegeri de matematica, dar si cei mai prolifici matematicieni grupati in Societatea de Stiinte Matematice din Romania.…

- Turiștii și iubitorii de calatorii trebuie sa afle de acest loc special din Romania, unde oamenii pot sa se bucure de un sejur all-inclusive la doar 900 lei. Dincolo de destinațiile cunoscute și scumpe care ii atrag pe oameni, acesta este un loc potrivit pentru cei care iși doresc liniște, aer curat…

- Vremea extremelor in Romania! Dupa ce mercurul din termometre a crescut pana la peste 30 de grade, temperaturile au scazut astazi brusc, in toata țara, iar in zonele montane a nins ca in povești in timp ce in alte zone a plouat torențial și a dat grindina.

- Universitatea Politehnica Timișoara este una dintre primele universitați din Romania care reglementeaza folosirea inteligenței artificiale In conformitate cu tendința mondiala și europeana, precum și cu normativele in vigoare, Universitatea Politehnica Timișoara a votat in Senatul universitații…

- Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, a vorbit despre strategia energetica a Romaniei. Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, a fost invitatul lui Mihai Ciobanu, redactor-sef DC Business, la emisiunea „Totul despre Bani", unde a vorbit despre strategia…

- Chiar daca mai sunt doua saptamani pana vine vara, in stațiunea Ranca din județul Gorj e inca iarna. Noaptea trecuta a nins abundent și s-a depus strat consistent de zapada. Astfel ca sunt vești bune pentru cei care mai vor sa schieze, sa se dea cu sania sau pur și simplu sa admire peisajul de iarna.…

- In fiecare an se tranzacționeaza mii de imobile in Romania. Fie romanii iși cumpara apartamente, fie case, fie alte imobile. In acest articol va prezentam cat te costa sa treci o casa sau un apartament pe numele tau in 2023. Cat costa sa treci un imobil, casa sau un apartament pe numele tau. Vezi aici…

- Faina din greieri este in continuare in mijlocul unei controverse, insa se pare ca lucrurile pot merge și mai departe de atat, mai exact pizza cu topping de insecte.Un proiect de lege din Romania prevede interzicerea folosirii fainii de greieri in produsele tradiționale precum cozonacii, iar…