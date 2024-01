Stiri pe aceeasi tema

- Dupa multe tergiversari, discuții și controverse, Charles Michel, președintele Consiliului European a anunțat intr-o postare pe platforma de socializare X ca CE aproba inceperea negocierilor de aderare la UE a Republicii Moldova și Ucrainei. O fi bine, o fi rau? Timpul o va decide, deocamdata cele doua…

- La data de 12 decembrie a anului 1408, regele Sigismund de Luxemburg a inființat celebrul “Ordin al Dragonului”. Acest ordin, asemanator cu Ordinul Templierilor, a avut ca scop principal protejarea creștinatații din Europa de Rasarit impotriva amenințarii otomane. In primii ani de la inființare, Ordinul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana , considera ca unul dintre efectele razboiului din Ucraina va fi faptul ca toate statele din vecinatatea Romaniei vor fi la un moment dat „parte din familia europeana și din familia euro-atlantica”, ceea ce va face ca țara noastra sa nu mai fie „frontiera…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine ca exista o cale ca Romania „sa evadeze” definitiv de la „periferia Europei”, aratand ca in urmatorii ani Ucraina, Republica Moldova, Georgia si Balcanii de Vest „vor face parte din familia europeana si din familia euro-atlantica”, iar tara…

- Aproape 10.000 de credinciosi au venit, de la primele ore ale dimineții, la „Bethleemul” Romaniei, la Manastirea „Sfantul Apostol Andrei”, din apropierea localitații Ion Corvin, cel mai sfant loc de rugaciune al romanilor. Dupa viscolul de zilele trecute, pelerinii au parte de vreme buna.

- Aurora boreala, care a putut fi vazuta duminica seara in mai multe locuri din tara, se datoreaza activitatii solare intense din ultimele doua-trei zile, a declarat, pentru Agerpres , coordonatorul Observatorului Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” din Bucuresti, muzeograful Adrian Sonka. El a mentionat…

Complicate vremuri am ajuns sa traim. Tocmai cand Europa parea mai unita ca niciodata in fața pericolului de la Rasarit, reprezentat, desigur, de tot mai...

- Romanii au o șansa incredibila sa iși schimbe viața. Un loc de basm din Europa le ofera bani oamenilor sa se mute acolo, pentru a repopula zona. Peisajele sunt de poveste, iar doritorii primesc suma de 5.000 euro. Iata unde este și ce trebuie sa faci.