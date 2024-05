S.O.S la poarta AUR! Simion, scos din joc!

Stiri pe aceeasi tema

- George Simion a participat, la Dragașani, la lansarea candidaților AUR la alegerile locale din județul Valcea.Vicențiu Mocanu, candidatul AUR la Primaria Ramnicu Valcea, prezent la eveniment, a fost aclamat de susținatori și nu numai.Evenimentul a fost primit extrem de bine de simpatizanți și datorita…

- Consultantul politic Cozmin Gușa dezvaluie de ce a acceptat sa candideze la Primaria Capitalei din partea AUR. Deși cand subiectul a ajuns in spațiul public mulți ar fi pariat ca Gușa nu va accepta, acesta spune ca are, alaturi de George Simion, liderul AUR, un plan mai mare.

- "Este o propunere pe care, daca o accept, poate crea o sinergie in interiorul curentului suveranist din Romania. Am stat de vorba cu George Simion, a reiterat propunerea privind candidatura mea cu sprijinul AUR și concluzia a fost pozitiva, am acceptat sa candidez la Primaria Generala. (...) Un alt…

- Cel mai recent sondaj CURS plaseaza Alianța PSD-PNL la 53% in intenția de vot, urmata de Dreapta Unita, cu cate 14%. Partidul condus de George Simion a scazut in preferințele romanilor de la ultima cercetare CURS cu 7%.

- In exclusivitate la Realitatea PLUS, liderul AUR a adus in discuție comasarea alegerilor locale cu europarlamentare, programate pentru 9 iunie, spunand ca sunt ilegale. „Nu trebuie sa avem alegeri locale pe 9 iunie pentru ca sunt ilegale", a afirmat George Simion.„Partidul unic da o lovitura de stat…

- Sondaj cu rezultate surprinzatoare pentru mulți, date care s-au aflat cu doar cateva luni inainte de alegerile europarlamentare, programate sa aiba loc in vara acestui an. Cum se situeaza Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), partidul condus de catre George Simion, in cadrul unei prognoze de data recenta,…

- Deputatul AUR Dan Tanasa acuza faptul ca fostul șef adjunct al SRI Florian Coldea iși infiltreaza oameni in partid, referindu-se in principal la Ilan Laufer, care a anunțat separarea de „Alianța AUR” și l-a acuzat pe George Simion de presiuni asupra membrilor formațiunilor din alianța. „PSD+PNL, adversarii…

- Artistul Dan Bittman spune ca nu e sigur ca va candida la Primaria Capitalei din partea AUR. Partidul lui George Simion joaca tare și baga in cursa vedete. Numele lui Dan Puric a fost vehiculat pentru alegerile prezidențiale. Dan Bittman spune insa ca are o mare dilema legata de candidatura„Nu…