- Universitatea Craiova - Rapid, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 4 martie, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Antrenorul Universitații Craiova, Ivaylo Petev, s-a bucurat pentru victorie, dar nu s-a declarat mulțumit de evoluția alb-albaștrilor. „Un meci bun pentru suporteri, nu și pentru antrenor. Nu am facut un meci rau, mai ales in prima parte, am avut ocazii. Ne-am propus sa nu mai repetam greșelile pe care…

- FCU Craiova are parte de o deplasare grea in etapa a 25-a din Superliga, urmand sa o intalneasca vineri, de la ora 17.00, pe Otelul Galati. Despre acest duel au vorbit astazi, intr-o conferinta de presa, antrenorul oltenilor, Giovanni Costantino, si decarul Juan Bauza. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 25…

- Rapid a invins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un derby de traditie al fotbalului romanesc, disputat in etapa a 23-a a Superligii.Rapid a obtinut o victorie cu emotii, la capatul unui meci disputat.Oaspetii au deschis scorul prin francezul Jayson…

- Alexandru Mitrița (28 de ani), golgeterul Universitații Craiova, a prefațat derby-ul cu FCSB, din runda cu numarul 23 a Superligii. Universitatea Craiova - FCSB este programat duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Alexandru Mitrița…

- Dupa pauza de iarna de aproape o luna de zile, SuperLiga se va relua in data de 19 ianuarie cu etapa a 22-a, care programeaza duelurile dintre Universitatea Craiova vs Farul și Rapid vs U Craiova 1948.

- Jucatorii gazdelor și ai oaspeților și-au imparțit in mod egal titlul de cel mai bun jucator al meciului in cele 8 partide ale etapei cu numarul 19 din Superliga la fotbal masculin. MVP-urile etapei au fost anunțate miercuri de Liga Profesionista de Fotbal.Iata care au fost fotbalistii evidentiati…