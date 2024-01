Stiri pe aceeasi tema

- Manager al unei companii specializate in implementarea sistemelor de iluminat eficient, romanul Andrei Mihai s-a stabilit cu sotia si cei doi copii de cinci ani in Suedia si este impresionat de modul in care suedezii motiveaza pastrarea curațeniei.

- Scene de coșmar, traite, vineri, de o familie de romani pe o autostrada din Austria. Doi barbați necunoscuți au urmarit 20 de kilometri mașina in care se aflau trei romani, pe care au forțat-o sa opreasca, informeaza Nachrichten.at.Un roman de 40 de ani a inceput sa fie șicanat in trafic de un alt șofer,…

- Solicitare inedita in Vaslui, Un barbat a cerut de la primarie ajutorul de inmormantare in avans. Inițial, primarul a crezut ca este o gluma, dar cand a vazut ca localnicul devine insistent, a sunat, totuși, la Curtea de Conturi, sa verifice legalitatea unei astfel de plați. Raspunsul primit a fost,…

- Anul 2024 promite sa aduca impliniri pentru comunitatea din Cernica, datorita administrației care a reușit sa demareze și sa implementeze anul acesta proiecte de interes pentru comuna. Locuitorii comunei Cernica vor beneficia in viitor de un nou dispensar uman cu dotari moderne și aparatura de ultima…

- Evacuarea a 51 de cetateni romani si membri de familie din Fasia Gaza, care primisera acordul autoritatilor israeliene si egiptene pentru ieși prin punctul de trecere a frontierei de la Rafah, a fost amanata, din cauza ca punctul vamal a fost inchis pentru tranzitul persoanelor, a anuntat Ministerul…

- Lumea platformelor de socializare este una fascinanta și tot mai multe persoane adora sa iși petreaca timpul in mediul virtual. Deși exista pagini de socializare ca: Facebook, Instagram si Twitter („X”), iata ca și TikTok vine tare din urma. Și in țara noastra platforma cu peste un miliard de utilizatori…

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- In mijlocul conflictului devastator ce zguduie Israelul, peste 200.000 de romani se afla in aceasta țara aflata sub asediul razboiului. Iata cele mai noi detalii despre situația din țara sfanta.