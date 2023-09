Stiri pe aceeasi tema

- Seismul care a avut loc miercuri dimineața in Napoli este cel mai puternic din ultimii 40 de ani și a pus pe jar autoritațile din Italia. Temerile se accentueaza cu privire la riscul unei erupții pe o zona vulcanica intinsa din apropiere de Napoli. Activitatea seismica de pe Campi Flegrei, o constelație…

- Este dezastru in Maroc dupa cel mai puternic cutremur inregistrat in ultimii 60 de ani in aceasta tara. Peste 2.100 de oameni au murit si peste 2.400 au fost raniti in urma seismului cu magnitudine 6,8 pe Richter.

- Un cutremur puternic a lovit Marocul, ucigand cel puțin 296 de persoane. Seismul, care a avut o magnitudine de 6,8 pe scara Richter, s-a produs la aproximativ 70 de kilometri de Marrakech. Majoritatea deceselor au avut loc in zonele montane greu accesibile, unde multe cladiri sunt construite din materiale…

- Potrivit sursei citate, seismul a fost resimtit in capitala statului, Ciudad de Panama.Institutul de Geostiinta IGC al acestei tari din America Centrala a emis un raport preliminar care estima magnitudinea seismului la 6,2.Pana la momentul transmiterii acestei știri nu au fost raportate pagube imediate…

- Grecia a fost lovita, luni, de un puternic incendiu de vegetație, care s-a manifestat la o distanța de 50 de kilometri de Capitala. Forțele de ordine au intervenit rapid și au dispus mai multe masuri de siguranța, care au vizat in special turiștii din zonele balneare.