Nu era suficienta gripa! Exista motive de ingrijorare in privinta scarlatinei la Constanta?

Dupa explozia cazurilor de gripa si viroze in randul elevilor din Romania a parut si scarlatina In scoli si gradinite sunt tot mai multe cazuri de scarlatina, o afectiune care ii afecteaza in special pe cei mici, dar se… [citeste mai departe]