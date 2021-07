Stiri pe aceeasi tema

- O avarie a fost semnalata in cartierul Unirea – anunța Aquabis. Cateva strazi raman astazi, 27 iunie 2021, fara apa potabila. Astazi, 27 iunie 2021, intre orele 12.00 – 17.00, se va sista furnizarea apei potabile in Bistrița – Cartier Unirea. Vor fi afectate strazile Cascadei, G. Mateiu și Emil Rebreanu.…

- Furnizarea apei va fi oprita in localitatea Ghimbav din cauza unei avarii la conducta de alimentare cu apa, in Cartierul Florilor, intre orele 9.00 – 13.00. Din acest motiv, este posibil ca presiunea la robinete sa fie scazuta și in municipiul Codlea. Circulația este deviata, la intrarea in Ghimbav,…

- Locuitorii din cartierul Micești sunt nemulțumiți de faptul ca o cerere depusa la Primaria Municipiului Alba Iulia, adresata primarului Gabriel Pleșa, nu și-a gasit rezolvare pana in prezent. Aceasta a fost depusa la registratura primariei și a primit numarul de ordine 57348, in data de 20.05 a anului…

- ISU Brașov a anunțat producerea unui accident rutier, an localitatea Ghimbav, pe strada Fagarașului. Un autoturism a intrat in zid, a rezultat o victima constienta, incarcerata. S-au deplasat la fata locului o austospeciala de descarcerare, o autospeciala cu apa si spuma si doua echipaje SMURD. Polițiștii…

- Locuitorii de pe strada florilor din Florești au reușit sa iși amenajeze o adevarata oaza de frumusețe in jurul blocului. Micuța gradina Care conține copaci din diverse specii gazon trandafiri și alte flori poate fi vazuta și admirata pe strada Florilor 324 C. Chiar daca spațiul nu este…

- Turnul de control al Aeroportului Internațional Brașov va fi virtual, astfel aeroportul de la Ghimbav va fi primul din Romania care va utiliza un astfel de turn. In urma deciziei luate de Administrația Romana a serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A., Consiliul Județean Brașov a decis ca turnul de…

- Centrul de vaccinare impotriva Covid-19 inființat de Primaria și Consiliul orașului Ghimbav incepe sa funcționeze de vineri, 7 mai. Persoanele care doresc sa se imunizeze se pot inscrie direct la Centrul de Vaccinare, de pe strada Școlii nr. 7(Școala germana) incepand cu data de 05 mai, ora 12.00 sau…

- Cateva strazi din Beclean raman astazi – 16 aprilie 2021 – fara apa potabila, pentru cateva ore – anunța Aquabis. Astazi, 16 aprilie 2021, intre orele 10.00 – 15.00, se va sista furnizarea apei potabile in orașul BECLEAN. Vor fi afectate strazile Mihail Kogalniceanu (parțial), Someșului, Castanului,…