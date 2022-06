Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o luna de carantina in propria locuinta, Chen Chunmei profita de ridicarea restrictiilor anti-COVID-19 de la Beijing pentru a se desfata cu un munte de languste sotate. La fel ca ea, o multime de localnici sarbatoresc redeschiderea restaurantelor, relateaza marti AFP.

- Dupa o luna de carantina in propria locuinta, Chen Chunmei profita de ridicarea restrictiilor anti-COVID-19 de la Beijing pentru a se desfata cu un munte de languste sotate. La fel ca ea, o multime de localnici sarbatoresc redeschiderea restaurantelor, relateaza marti AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Autoritatile din Beijing au anuntat duminica relaxarea mai multor restrictii anti-COVID-19, dupa o luna de temeri legate de o posibila plasare in lockdown a celor 22 de milioane de locuitori din capitala Chinei, informeaza AFP. Metropola chineza s-a confruntat la sfarsitul lunii aprilie cu o puternica…

- Cu o scadere brusca a numarului de cazuri de coronavirus și cu sfarșitul unei perioade de lock-down de doua luni, locuitorii din Shanghai au organizat un picnic, pentru a sarbatori Festivalul Dragon Boat. Mulți locuitori au fost vazuți, de asemenea, la cumparaturi la Xintiandi, populara strada comerciala…

- Shanghai a relaxat cele mai importante restricții anti-Covid, fiind un pas important spre revenirea la normalitate dupa o izolare de doua luni, care i-a enervat pe locuitorii metropolei și a afectat economia Chinei.

- Panica in capitala Chinei, dupa zeci de cazuri noi COVID inregistrate. Locuitorii iau cu asalt magazinele si golesc rafturile, de teama unei carantine dure, ca cea din metropola Shanghai.Oamenii au stat la cozi interminabile pentru a se aproviziona cu legume, carne proaspata si taitei.

- Pina in data de 15 aprilie, in Republica Moldova nu se prevede ridicarea tuturor restricțiilor antipandemice, așa cum s-a intimplat in Romania, sau alte state europene. Ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca in situația actuala, cind in țara noastra este…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți, 15 martie, ca evoluția cazurilor de COVID-19 din ultima saptamana, de la ridicarea starii de alerta, arata un trend descendent. In aceasta perioada nu au mai fost declarate infectari cu tulpinaDelta, a spus ministrul, carea subliniat insa ca modul…