Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul vlogger Selly s-a mutat in casa noua, la lux si opulenta! Nu oriunde, ci in complexul in care stau vip-urile de la noi. Shelly este acum vecin cu Ilie Nastase si Simona Halep. Vlogger-ul sta cu chirie, impreuna cu iubita lui, Smaranda, intr-un apartament luxos in compexul detinut de Ion Tiriac,…

- Lungmetrajul „Nu e vreme de murit/ No Time to Die”, a carui lansare a fost cea mai asteptata din seria „James Bond”, dupa ce a fost amanata de mai multe ori din cauza pandemiei, are in prim-plan un agent 007 mai puternic si mai vulnerabil. El are de depasit o provocare nebanuita, intr-o poveste despre…

- Cel mai așteptat film al anului 2021, No Time to Die, are premiera astazi, 28 septembrie, la Londra. Printre cei mai așteptați invitați se numara și Prințul William, impreuna cu ducesa de Cambridge. Instagram De asemenea, printre invitați s-au numarat și Rami Malek, Ana de Armas și, nu in cele din urma,…

- Dupa cateva amanari a datei de lansare, așteptarea fanilor popularei francize 007 va lua sfarșit toamna aceasta, cand filmul cu numarul 25 din seria Bond va intra in cinematografele din intreaga lume. In Romania, avanpremiera are loc pe 30 septembrie, iar premiera pe 1 octombrie. In “No Time to Die”,…

- Roșioara este considerata unul dintre cei mai buni pești care se poate pescui in Romania. Asta datorita echilibrului nutrițional prezent in carnea de roșioara.Roșioara este un pește de apa dulce, foarte gustos și cu o concentrație echilibrata de acizi grași Omega 3, 6 și 9. Despre roșioara - unde traiește,…

- FCSB a facut un meci rușinos la Erevan, unde a fost eliminata, 2-2, 5-3 d. pen, Șahtior Karagandy, o echipa care e aproape sa retrogradeze din prima liga din Kazahstan. Pierderea calificarii e efectul tuturor deciziilor halucinante luate de Becali și al imixtiunilor lui in treaba antrenorului principal…

- Legea-i lege pentru toți, mai puțin pentru... unii oameni ai legii! Un individ in uniforma, cu veleitați de „bombardier”, a fost filmat in timp ce punea in pericol mai mulți șoferi, iar cand i s-a atras atenția ca incalca legea a avut o reacție incredibila.