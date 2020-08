Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile de avere și interese ale vicepreședintei Partidului „Șor”, Marina Tauber, ridica multe semne de intrebare, susține deputata PSRM Marina Radvan, care a scris denunțuri la Procuratura și la Agenția Naționala de Integritate (ANI) și a cerut verificarea averii acesteia.

- Procuratura din districtul Manhattan a sugerat luni ca il investigheaza pe presedintele Donald Trump si investigheaza firme ale acestuia pentru presupuse fraude, afirma surse judiciare citate de cotidianul The New York Times.

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, a depus o sesizare la Procuratura prin care solicita ca Igor Dodon sa fie tras la raspundere, dupa ce seful statului l-a numit pe Vadim Krasnoselski „presedintele Transnistriei”. Nastase considera ca declaratia lui Dodon este un „act imoral și anticonstituțional…

- De 4 ani de zile, tot Buzaul este in fierbere si parca niciodata nu a fost mai dezbinat si saracit ca acum! 17 firme de transport din Buzau au facut plangere penala primarului Toma, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Maracineni si SC Transbus SA Buzau. Cei in cauza reclama abuzuri si incalcali…

- Procuratura din orasul german Bielefeld a anuntat vineri declansarea unei anchete impotriva conducerii companiei Toennies, detinatoarea unui abator si a unei fabrici de ambalare a carnii unde s-au infectat cu coronavirus circa 1400 de angajati, cei mai mulți fiind romani, informeaza dpa.Ancheta…

- Ancheta privind asasinarea premierului suedez Olof Palme, impușcat in plina strada in 1986, va fi inchisa. Procuratura suedeza a anunțat, miercuri, ca a identificat asasinul, punand capat astfel unui mister vechi de 34 de ani, informeaza BBC.

