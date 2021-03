Localnicii care de șapte ani nu au apă potabilă: „Doar supraviețuim aici” Au trecut șapte ani de cand a izbucnit conflictul armat in estul Ucrainei și care a facut din accesul la apa potabila o provocare pentru milioane de oameni. Astazi, bombardamentele continua sa puna in pericol alimentarea cu apa a familiilor din estul Ucrainei. Conflictul armat local a inceput in aprilie 2014 cand separatiștii pro-ruși au preluat controlul asupra unor localitați din regiunile Donețk și Luhansk. Pentru mulți locuitori, gatitul, spalarea mainilor și accesul la apa potabila curata sunt o provocare zilnica. Gradinițele, școlile și spitalele sunt, de altfel, afectate. Mai mult, izolarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

