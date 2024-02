Stiri pe aceeasi tema

- Un incident incheiat tragic a avut loc miercuri noaptea, 21 februarie 2024, in satul Armașoaia, comuna Pungești, județul Vaslui. Localnicii au sunat la 112 cand au observat o casa in flacari.Pompierii au intervenit prompt și au lichidat incendiul, dar nu au reușit sa dea de urma proprietarului.„Incepand…

- Un vasluian s-a spanzurat in curte in timp ce pompierii stingeau incendiul de la casa careia el ii daduse foc. Ce sta in spatele gestului extrem Un barbat de 51 de ani a fost gasit spanzurat in satul Armașoaia, comuna vasluiana Pungești, dupa ce iși incendiase casa. El era in divorț cu soția și a…

- Un barbat de 51 de ani a fost gasit spanzurat in satul Armașoaia, comuna vasluiana Pungești, dupa ce iși incendiase casa. El era in divorț cu soția și a amenințat-o pe femeie ca, daca nu se va intoarce acasa, va da foc la tot și apoi se va spanzura, lucru pe care l-a și facut.

- UPDATE: In cazul de la Armașoaia, polițiștii au deschis doua dosare penale, unul pentru „distrugere” și altul pentru „ucidere din culpa” “La data de 22.02.2024, ora 01:57, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizata, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui incendiu, intr-o locuința din…

- NEBUNIE… Un caz tragic s-a petrecut noaptea trecuta, in comuna Pungești, satul Armașoaia! Un barbat de 51 de ani, Radu Moraru, a fost gasit spanzurat, insa, se pare, inainte de a comite gestul extrem, omul și-a dat singur foc la casa. Apropiații spun ca barbatul se afla in proces de divorț cu soția,…

- Un barbat din Tecuci a suferit arsuri pe toata suprafata corpului dupa ce i-a luat foc apartamentul, luni seara. Focul a fost stins de locatarii din bloc, care l-au si scos pe barbat din locuinta, informeaza News.ro. Pompierii au intervenit, luni seara, cu doua autospeciale de stingere de la Detasamentul…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui au intervenit cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD, acestia primind inca de la inceputul misiunii, informatia in incendiu ar fi fost surprinsa o persoana."Din cauza terenului accidentat si a zapezii viscolite in acea zona, pompierii…