Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat, miercuri, ca pe DN 17 A, in localitatea Vatra Moldovitei, judetul Suceava, sunt instituite restrictii de viteza si tonaj pe podul peste raul Moldovita, din cauza precipitatiilor abundente din ultima perioada. Viteza…

- Inundațiile au facut prapad in județul Suceava, unde un pod a fost distrus de viitura in zona Frasin-Moldovița. Puntea a fost luata de apele raului Moldova. A plouat cu galeata in Suceava, județ vizat de avertizarea cod galben de precipitații abundente pana joi seara. Apele involburate ale raului…

- Podul provizoriu de la Milișauți va putea fi folosit doar de localnici, iar traversarea se va face doar cu buletinul. Primarul Mircea Laurus spune ca podul va fi redeschis dupa ce debitul raului Suceava se va reduce. El anunța ca de luni se incepe asfaltarea drumului spre Țibeni.

- Circulatia rutiera pe podul provizoriu din tuburi de la Milisauti, peste raul Suceava, a fost intrerupta incepand de ieri dupa ce o viitura a afectat structura acestuia. Prefectul judetului, Mirela Adomnicai, a declarat ca apele crescute ale raului Suceava au spalat o parte a balastului din ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza afectarii partii carosabile ca urmare a aluviunilor sau surparii terasamentului, raman in continuare cu circulatia oprita sau ingreunata urmatoarele tronsoane de drumuri nationale: Drumuri nationale cu circulatia…

- Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, a anunțat ca de ieri au inceput lucrarile pentru construcția unui pod provizoriu peste raul Suceava, in orașul Milișauți. Mirela Adomnicai a precizat ca podul provizoriu va fi folosit ca varianta pentru podul pe DN 2H, afectat de ultimele inundații și ...

- Podul rutier de peste raul Suceava de la Milisauti, inchis duminica dimineata dupa ce a fost avariat grav de debitul foarte mare al raului Suceava, va fi expertizat astazi de specialisti. Comisia va fi condusa de profesorul universitar doctor inginer Cristian Comisu, de la Facultatea de Constructii…

- Circulatia pe podul de la Milisauti, care traverseaza raul Suceava pe DN 2H, a fost interzisa din cauza pericolului de prabusire a acestuia. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin...