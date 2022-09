Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate partiale ale votului din patru regiuni ale Ucrainei ocupate de rusi arata ca majoritatea covarsitoare a locuitorilor s-a pronuntat in favoarea aderarii la Rusia, a anuntat marti agentia de presa de stat rusa RIA, preluata de Reuters, dupa ce asa-zisele ‘referendumuri’ au fost denuntate…

- Ucrainenii au descoperit inca doua gropi care conțin cadavrele a sute de persoane in orașul nord-estic Izium, pe care Kievul l-a recucerit de la Rusia in aceasta luna, a declarat președintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.

- Munitia dintr-un depozit aflat in sudul Rusiei, in apropierea granitei cu Ucraina, a luat foc marti, al doilea astfel de incident intr-o saptamana, un oficial local afirmand ca de vina sunt temperaturile ridicate, tranmsite Reuters. Rusia susține ca depozitul de muniție a luat foc „din cauza caldurii”,…

- Rusia anunta duminica faptul ca a distrus, cu rachete de tip Kalibr, un depozit de munitie cu rachete destinate sistemului american de artilerie HIMARS, in Odesa, in sud-estul Ucrainei, insa Kievul o acuza ca a lovit un depozit de cereale, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatile instalate de Rusia in noile teritorii ocupate din sudul Ucrainei sunt sub presiune si este posibil sa faca pregatiri pentru a organiza referendumuri privind alipirea la Rusia mai tarziu in acest an, informeaza sambata Ministerul Apararii de la Londra, relateaza Reuters. Fii la…

- Rusia a trimis combine de recoltat din Peninsula Crimeea in doua regiuni ocupate de Rusia din Ucraina pentru a acoperi lipsa de echipamente necesare pentru a transporta recolta, a declarat un reprezentant al unei administratii locale instalate de Rusia, relateaza Reuters. Fii la curent cu…

- Ocupanții ruși incearca sa incercuiasca termocentrala de la Vuhlehirsk, situata la aproximativ 50 de kilometri nord de Donetk (estul Ucrainei), au anuntat joi, 21 iulie, serviciile de informatii militare britanice, relateaza Reuters cu referire la Agerpres. „Rusia prioritizeaza capturarea infrastructurii…

- Succesorul McDonald's din Rusia se confrunta cu o problema grava: nu pot importa cartofi din cauza intreruperii lanțului de aprovizionare, așa ca restaurantul nu va putea oferi cartofi prajiți pana in toamna, potrivit Reuters.