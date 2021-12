Stiri pe aceeasi tema

- Doua avertizari Cod roșu de inundații sunt in vigoare, duminica dimineața, pe rauri din județele Alba și Caraș-Severin. Potrivit hidrologilor, una dintre avertizari, in vigoare pana duminica la ora 12.00, vizeaza raurile din bazinul hidrografic Bistra (afluent al raului Timiș), in județul Caraș Severin.…

- Hidrologii au emis, duminica, avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Aries, in judetul Alba. ISU Alba a transmis un mesaj RO-Alert pentru localitatile vizate. Potrivit hidrologilor, pana la ora 09.00, este cod rosu de inundatii pe raul Aries. ”Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele…

- Ploile torențiale din ultimele ore au provocat inundații in 33 de localitați, din 11 judete. Cele mai afectate au fost județele Prahova, Vrancea și Valcea, zone in care precipitațiile au produs viituri și o surpare de teren. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis, luni, ca, in ultimele…

- Ploile torențiale din ultimele ore au provocat inundații in 21 de orase si comune din 10 judete. Pentru gestionarea efectelor de vreme rea, peste 2.000 de pompieri au intervenit cu peste 1.300 mijloace tehnice in sprijinul autoritatilor locale si al cetatenilor din zonele afectate de vremea nefavorabila,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca specialistii analizeaza motivele pentru care Azomures a intrat intr-o perioada de oprire a productiei si ca vor fi gasite solutii pentru ca activitatea sa fie reluata. La randul sau, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a afirmat ca, la 31 decembrie, expira…

- Thailanda a adaugat 17 noi țari pe lista statelor ale caror cetațeni complet vaccinați pot vizita statul asiatic fara a mai fi nevoiți sa stea in carantina, iar Romania se afla pe aceasta lista, scrie Bangkok Post. Autoritațile spera la o revigorare a turismului, care se apropie de varful sezonului…

- Un roman, caruia i se spune Jojo, in varsta de 53 de ani, a avut zilele trecute surpriza vieții. Primaria din Nisa i-a oferit un loc de munca și o casa. Gestul vine la un an dupa ce Jojo, un om al strazii, a impresionat Franța cu gesul lui de a-și dona toate economiile victimelor […] The post Gestul…

- Restaurantele și hotelurile din București ar putea fi inchise ca urmare a creșterii ratei de infectare cu noul coronavirus. Aceasta masura este discutata, marți seara, la Prefectura Capitalei. O intalnire de ultima ora are loc intre membrii Comitetului pentru Situatii de Urgenta de la nivelul Capitalei…