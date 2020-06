Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 80 de romani care lucreaza la o companie de prelucrare a carnii din localitatea germana Coesfeld, landul Renania de Nord-Westfalia, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). MAE precizeaza ca, potrivit datelor preliminare obtinute de catre…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT. Un numar total de 230.309 de decese au fost inregistrate la…

- Provocarea cauzata de coronavirus vine cu noi oportunitati, anume cresterea cererii consumatorilor de a cumpara online, astfel ca 17 companii romanesti au pus bazele programului #VreauOnline, care ajuta magazinele fizice afectate de pandemia de coronavirus sa se relanseze prin vanzari online, printre…

- Pandemia de coronavirus ar putea condamna peste 265 de milioane de oameni la foamete, pana la finalul acestui an, estimeaza experții, potrivit New York Times. ONU a avertizat ca planeta se va confrunta cu episoade de foamete de „proporții biblice” in parțile cele mai sarace ale lumii.

- Cap Limpede, stiri adevarate: Planeta se va confrunta cu episoade de foamete de „proportii biblice” in partile cele mai sarace ale lumii, avertizeaza ONU, in conditiile in care pandemia de coronavirus va condamna inca 130 de milioane de oameni la foamete, relateaza CNN. Aceste episoade de foamete ar…

- Cel mai mare focar de coronavirus din judetul Dambovița este la Racari, unde au fost infectate 51 de persoane. In Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice, pana acum, au fost confirmate cu noul virus 32 de persoane.„O singura colega, un asistent medical acuza o stare generala nu grozava.…

- Noul coronavirus a ucis cel putin 165.216 de oameni in lume, relateeaza AFP, care prezinta noi bianturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia pandemiei covid-19, anunța news.ro.PESTE 165.000 DE MORTI Pandemia s-a soldat cu cel putin 165.216 morti in lume - dintre care aproape doua…

- Lavazza se implica in lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Compania italiana a anunțat ca va dona 10 milioane de euro, informeaza presa din Peninsula. Producatorul de cafea torinez a decis sa aloce 6 milioane de euro regiunii Piemont, ca suport pentru cadrele medicale aflate in prima linie a razboiului…