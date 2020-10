Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale au luat o serie de masuri pentru scaderea ratei de infectare, astfel: - purtarea mastii de protectie va fi obligatorie si in spatiile deschise; - cinematografele si teatrele au fost inchise; - este interzisa organizarea de evenimente private; - restaurantele,…

- Toate scolile din municipiul Caracal trec in scenariul roșu de azi, dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 la 1.000 de locuitori este de 3,17, scrie ziarul Adevarul. Masura a fost aplicata și pentru alte școli din Olt.S-a hotarat suspendarea activitatilor didactice organizate in modalitatea ,,fata…

- Comuna Dobra din judetul Dambovita se confrunta cu o rata de infectare care depaseste noua cazuri la o mie de locuitori, la cinci zile dupa ce autoritatile au decis introducerea in carantina a unui sat din aceasta comuna. Cea mai recenta raportare a autoritatilor locale arata ca in ultimele zile…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat noi restricții, in contextul in care numarul cazurilor zilnice de COVID-19 nu coboara sub 3.000. Acestea vor intra in vigoare din 15 octombrie, atunci cand va fi prelungita starea de alerta. Autoritațile apeleaza la noi restricții pentru a limita…

- Autoritațile au facut un nou anunț sumbru. Grupul de Comunicare Strategica au anunțat pentru ziua de miercuri, 7 octombrie, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.958 cazuri de infectare cu COVID-19 in ultimele 24 de ore! Iata cate persoane și-au pierdut viața in acest interval!

- Anul agricol este afectat de seceta, iar productia de floarea-soarelui scade cu 30% și preturile explodeaza in numai doua saptamani. Romania este cel mai mare producator de floarea-soarelui din Uniunea Europeana, cu 3,4 milioane de tone in 2019. Romania s-a situat pe primul loc in Uniunea Europeana…

- Autoritațile locale din Hațeg au semnat contractul de lucrari pentru inființarea rețelei de distrubuție a gazului metan in localitatea Nalatvad. Firma S.C. Mira Mon PrestCom SRL, va executa lucrarile in valoare de de 1.275.502 lei. „Acest proiect a fost inceput in urma cu 4 ani, dar din cauza…

- Bilanțul cazurilor noi de coronavirus inregistrate duminica, 23 august 2020, in județul Brașov, a fost in ușoara scadere fața de ziua precedenta. Cu toate acestea, potrivit datelor privind județele din Romania cu cele mai mari rate de infectare cu coronavirus, Brașovul se afla in top, cu peste 7 cazuri…