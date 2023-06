Stiri pe aceeasi tema

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) va construi in Zona Libera Galati o fabrica de baterii pentru masinile electrice, o investitie de 1,4 miliarde euro, care va genera in final circa 8.000 de locuri de munca, informeaza Biroul de presa al Primariei Galati.

- ANOFM transmite ca peste 59.00 de locuri de munca sunt vacante la nivel national si 242 in spatiul Economic European. Agentii economici ofera 59.479 locuri de munca la nivel national, cele mai multe fiind destinate persoanelor fara studii sau cu studii primare/gimnaziale, informeaza, miercuri, Agentia…

- S-a aflat care este gigantul international care face concedieri in numar mare. Mii de persoane vor ramane fara locuri de munca. Chiar daca compania nu este din Romania, acesta este un semnal ca economia mondiala nu numai ca nu și-a revenit, ci din contra continua sa se duca in jos. Care este compania…

- SIMCO International, companie specializata in dezvoltarea rețelelor electrice, se dedica proiectarii, executarii, intreținerii și reparațiilor in domeniul electric. Cu o experiența vasta de 30 de ani și o abordare inovatoare, SIMCO este un jucator de succes pe piața energetica romaneasca. Oferta SIMCO…

- Vești bune pentru locuitorii unei comune din Romania! Vor fi inființate sute de noi locuri de munca dupa ce o companie chineza va deschide o fabrica de piese auto pentru grupul Volkswagen, intr-un parc tehnologic din comuna Bacia, in apropierea orașului Simeria.

- HS Timber Group (numele nou al controversatei companii austriece Schweighofer) a anunțat marți intr-un comunicat de presa ca vinde HS Timber Productions Sebeș SRL grupului german Ziegler, ca vanzare de parți sociale. Contractul a fost semnat pe 14 aprilie 2023. Se preconizeaza ca tranzacția va fi finalizata…

- Fabrica de baterii pentru mașini electrice, fabrica de hidrogen verde, parcuri eoliene. Sunt principalele investiții de care va beneficia județul Galați, pentru a deveni „Green Valley”, polul investițiilor verzi din țara.