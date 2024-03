Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat ieri calendarul alegerilor comasate din data de 9 iunie. Potrivit documentului, astazi a inceput perioada electorala, iar in data de 10 mai va incepe campania electorala, care se va incheia pe 8 iunie, la ora 7.00. Cand vor afla bistrițenii cine se „lupta” sa le conduca comunitatea:…

- Dupa 5 mandate, primarul comunei Chiochiș Vasile Silași (PNL) nu știe daca se mai incumeta sa intre in lupta pentru un nou mandat. PSD il pregatește pe Alexandru Antal, un șef de balastiera de 51 de ani, care n-a avut tangența cu administrația. Vasile Silași (PNL) conduce comuna Chiochiș deja de 5 mandate,…

- Situata la doi pași de oraș, comuna Cetate este condusa deja de doua mandate de Dumitru Lucian Tarnița. In primul mandat acesta a candidat pe listele PSD, iar in al doilea pe listele PMP. Acum, pentru al treilea mandat se intoarce in PSD. Dumitru Lucian Tarnița este primul primar din județ care a anunțat…

- Primarul orașului Targu Lapuș, Mitru Leșe, in varsta de 67 de ani, nu va mai candida pentru un nou mandat la alegerile locale din iunie. Acesta ii va preda ștafeta lui Vlad Herman, actualul administrator public al orașului Targu Lapuș. ”Vine un moment in viața fiecaruia dintre noi in care avem de facut…

- Nicusor Dan se plange ca n-are adversar de la PNL sau PSD: Constat ca mai avem trei luni pana la alegeri si inca se cauta un candidat Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, intrebat daca mai spera sa obtina sprijinul PNL in alegerile locale din acest an, ca nu poate spune ce vor face…

- Zeci de gospodarii și mai multe cai de acces au fost inundate azi-noapte in Caianu Mic și Caianu Mare, din cauza cantitaților mari de apa sub forma de precipitații și scurgerilor de pe versanți. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2024/02/inundati.mp4 „Din cauza cantitaților mari de apa sub…

- In vederea efectuarii unor lucrari impuse pe rețeaua de distribuție a apei, Aquabis anunța intreruperea a furnizarii apei potabile, azi, 19 decembrie 2023, de la ora 10.15 pana la ora 11.00 (estimativ), in localitațile Coldau, Ciceu Mihaiești și Uriu – TOTAL. „Va asiguram ca o echipa de intervenție…