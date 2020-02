Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Gorj a inceput acum cinci ani o afacere cu lavanda, de la o singura tufa primita in dar. Cultura a ajuns acum la o suprafata de 1.500 de metri patrati, intr-un loc idilic, aflat la iesirea din Targu Jiu, langa o casuta desprinsa parca din povesti. Pentru ca produsele trebuiau valorificate,…

- Testele pentru depistarea noului virus gripal au aparut deja pe piata farmaceutica din Romania insa la nivelul judetului Gorj acestea sunt inca o necunoscuta. Testele se pot face chiar la domiciliu si sunt destinate celor care prezinta simptome asema...

- In urma cu șapte ani, in comuna Crasna, din județul Gorj, o fosta profesoara din Belgia și-a deschis o fabrica de ciocolata, care a reușit sa devina o atracție locala. In perioada sarbatorilor, angajații lucreaza mai intens, caci, cum e de așteptat, numarul comenzilor e mai mare. Printre produsele de…

- Ionel Burtea, un antreprenor de 24 de ani din judetul Gorj, construieste o pensiune unicat in Romania. Tanarul si-a propus sa cazeze turistii in casute sub forma unor butoaie uriase langa plantatia de mure detinuta de familia sa in localitatea Ticleni.

- Unul dintre liderii locali ai USR, partid care susține ca vrea sa opreasca plecarea romanilor din țara și readucerea acasa a celor plecați deja, a plecat din Romania sa lucreze in Marea Britanie. Liderul USR Gorj spune despre cel din Tg. Jiu, plecat, ca gestul sau nu inseamna nu susține ideile USR,…

- Burj Khalifa, cea mai înalta cladire din lume, aflata în Dubai, a fost iluminata în tricolor, duminica, de Ziua Naționala a României.Consulatul General al României la Dubai a postat, duminica, un vindeo în care cea mai înalta cladire din lume, Burj Khalifa…

- Presedintele PSD Gorj, deputatul Mihai Weber, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru un presedinte care sa reprezinte interesul tuturor romanilor, potrivit AGERPRES. "Am votat pentru ca Romania sa aiba un presedinte care sa reprezinte interesul tuturor romanilor, care sa lupte…

- Caz incredibil la Targu Jiu. O femeie insarcinata in 31 de saptamani a fost batuta cu salbaticie și injunghiata in picior de soțul ei, drogat.Femeia insarcinata a ajuns la spital cu doua plagi prin injunghiere in picior, dar și cu numeroase traumatisme pe fața și maini, informeaza Romania TV. Se pare…