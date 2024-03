Stiri pe aceeasi tema

- Despagubirile pe care le vor plati companiile de asigurari in urma prabușirii podului Francis Scott Key din Baltimore ar putea sa fie cele mai mari consemnate in analele asigurarilor maritime, a declarat intr-un interviu directorul executiv al Lloyd’s of London, John Neal, potrivit cursdeguvernare.ro.…

- A fost facuta publica inregistrarea discuției dintre dispeceri in momentul in care podul Francis Scott Key din Baltimore s-a prabușit, dupa ce un vas s-a izbit violent de el. Cei șase oameni disparuți inca nu au fost gasiți, iar autoritațile spun ca ar fi vorba despre muncitori imigranți din America…

- Șase oameni sunt disparuți in urma accidentului naval de la Baltimore. Autoritațile americane presupun ca cei șase au murit și au intrerupt operațiunea de salvare. Un vapor de mari dimensiuni a intrat marți intr-un pod uriaș provocand prabușirea acestuia

- Conditiile de inghet si vizibilitatea limitata la locul prabusirii podului Francis Scott Key din Baltimore ar putea „reprezenta un motiv de ingrijorare” in timp ce echipele de salvare cauta cel putin 20 de persoane. {{738402}} Kevin Cartwright, directorul de comunicare al Departamentului de Pompieri…

- „Suntem ingroziti de ceea ce s-a intamplat in Baltimore, iar gandurile noastre sunt alaturi de toti cei afectati”, a precizat compania in declaratia sa. Compania, al carei nume complet este A.P. Moller – Maersk, a precizat ca niciun membru al echipajului si personalului companiei nu se mai afla la bordul…

- Update 20 de muncitori in construcții care lucrau la pod in acel moment sunt cautați de autoritați Imagini incredibile in SUA. O parte a podului Francis Scott Key din Baltimore s-a prabușit dupa o coliziune cu o nava. Nava considerata vinovata are numele Dali, era inregistrata in Singapore și transporta…

- Traficul a fost deviat in totalitate, a anunțat Autoritatea de Transport din Maryland.Potrivit primelor informatii, vasul a lovit unul dintre pilonii podului Francis Scott Key, care are o inaltime de peste 350 de metri, provocand prabusirea acestuia.Momentan, nu se cunoaște tipul de nava si nici momentul…

- Compania a mai spus ca va suspenda rascumpararile de actiuni pe fondul incertitudinii. Maersk a declarat ca se asteapta ca EBITDA de baza (castiguri inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) sa fie intre 1 miliard si 6 miliarde de dolari in acest an, comparativ cu 9,6 miliarde de dolari…