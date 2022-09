Liz Truss a devenit oficial noul prim-ministru al Regatului Unit, după întâlnirea cu regina Elisabeta a II-a la castelul Balmoral Liz Truss este acum noul prim-ministru, dupa ce s-a intalnit cu regina Elisabeta a II-a la castelul Balmoral, relateaza BBC . Truss s-a intalnit cu regina la Castelul Balmoral, ca parte a procesului oficial pentru a deveni urmatorul prim-ministru al Regatului Unit. Boris Johnson s-a intalnit cu monarhul și și-a prezentat demisia in aceasta dimineața. Regina sufera de probleme de mobilitate, motiv pentru care aceste intalniri au avut loc la Castelul Balmoral din Scoția, in loc de Palatul Buckingham din Londra. Cine e Liz Truss Traiectoria politica a lui Truss este una a deplasarii de la stanga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

