Sefa diplomatiei britanice, Liz Truss, candidata la succesiunea lui Boris Johnson, a promis miercuri sa intareasca legaturile economice dintre tarile Commonwealth-ului ca bastion in fata Chinei, la cateva zile dupa ce rivalul sau Rishi Sunak a facut din Beijing principala amenintare pentru Regatul…

Rishi Sunak este acum principalul candidat in cursa pentru șefia Partidului Conservator și pentru funcția de prim-ministru, insa lupta este departe de a se fi terminat, scrie BBC. Cine este milionarul care a ocupat funcția de ministru de finanțe in cabinetul lui Boris Johnson și care ar putea sa…

Sefa diplomatiei britanice Liz Truss s-a inscris duminica seara in cursa pentru a-i succede lui Boris Johnson, intr-o campanie marcata de dezbaterea privind politica fiscala si care se anunta a fi deosebit de intensa, transmite AFP.

Sefa diplomatiei britanice Liz Truss s-a inscris duminica seara in cursa pentru a-i succede lui Boris Johnson, intr-o campanie marcata de dezbaterea privind politica fiscala si care se anunta a fi deosebit de intensa, transmite AFP preluat de agerpres.

Ziarele centrale din Regatul Unit prezinta miercuri o perspectiva sumbra pentru premierul Boris Johnson, confruntat cu cea mai mare criza de autoritate dupa demisiile a doi ministri, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Alegatorii scotieni raman divizati cu privire la independenta natiunii lor, numarul celor care se opun unui astfel de proiect depasindu-l pe cel al sustinatorilor unei desprinderi de Regatul Unit, potrivit unui sondaj publicat joi, la doua zile dupa ce guvernul scotian a anuntat un proiect de referendum…

Este un esec umilitor pentru guvernul britanic condus de Boris Johnson: in ciuda hotararii sale de a deporta migranti in Rwanda pentru a descuraja sosirile ilegale in Regatul Unit, primul zbor programat pentru marti seara a fost anulat in urma unor apeluri de ultim moment, comenteaza AFP preluat…

Justitia britanica a respins luni recursuri de ultim moment impoativa unui plan controversat al Guvernului lui Boris Johnson de a trimite in Rwanda migranti care au intrat in mod ilegal in Regatul Unit traversand Canalul Manecii, cu o zi inainte de primele expulzari, relateaza AFP.