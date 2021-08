​Livrările de grâu se diminuează şi asta este o veste proastă pentru preţul pâinii Pagubele provocate culturilor de grâu pentru doi dintre cei mai mari exportatori mondiali, precum si îngrijorarile legate de calitatea recoltei de grâu pentru al treilea mare exportator au dus cotatiile la grâu la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, cea ce a creat noi temeri cu privire la inflatia preturilor la alimente pentru milioane de persoane vulnerabile, transmite Bloomberg.

Seceta si canicula au continuat sa pârjoleasca culturile de grâu din Canada în luna iulie, la câteva luni dupa ce o iarna brutala a lovit culturile de grâu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

