Gazoductul Nord Stream care leaga Rusia de Germania si-a reluat activitatea, joi, dupa zece zile in care a fost supus lucrarilor de intretinere, a declarat un purtator de cuvant al companiei omonime care se ocupa de intretinerea echipamentelor, relateaza AFP. ”Functioneaza”, a declarat un purtator de cuvant al companiei Nord Stream pentru AFP, fara a […] The post Livrarile de gaze prin conducta Nord Stream 1 au fost reluate joi dimineața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .