- Livrarea catre Turcia a primului transport al vaccinului anti-COVID-19 produs de compania chineza Sinovac Biotech a fost amanata "cu o zi, doua" ca urmare a unui caz de COVID-19 in vama din Beijing, conform unui anunt facut duminica de ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, transmite AFP, conform…

- Turcia a anuntat ca va primi in curand o prima comanda a unui vaccin chinezesc anti-COVID-19 si a afirmat ca acesta are o eficienta de 91,25%, in pofida absentei rezultatelor oficiale alte testelor din faza 3. Autoritatile turce afirma ca au constatat un asemenea grad de eficienta inainte de sfarsitul…

- Vaccinul Chinei realizat de compania Sinovac Biotech are o eficiența de 91,25%, iar rata este foarte probabil sa creasca pe baza rezultatelor testelor finale, au spus joi cercetatorii turci, in timp ce țara este a doua dupa Brazilia care vine cu rezultate pentru candidatul chinezesc, relateaza Reuters.…

- Alte 1579 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sint de import (Ucraina-3, Romania-1, Federația Rusa-1, Turcia-1). Bilanțul cazurilor de COVID-19 in țara noastra a ajuns la 124 264. Total teste efectuate – 3482 dintre…

- Aflat in izolare dupa ce a contractat noul coronavirus, medicul Alexandru Rafila a intrat in direct intr-o emisiune televizata, in care a declarat ca se simte bine și face tratament. Președintele Societații de Microbiologie a transmis și un mesaj cu aceasta ocazie, cu privire la un medicament care nu…

- Studiul clinic realizat in Brazilia pentru un vaccin produs de o companie din China impotriva Covid-19 a fost suspendat, dupa ce autoritatile sanitare au raportat un incident „advers sever”. Autoritatea de reglementare braziliana Anvisa a declarat ca incidentul a avut loc pe 29 octombrie, dar nu a oferit…

- Ministrul italian al sanatatii a declarat duminica aceasta ca noile date privind contaminarile cu noul tip de coronavirus sunt ''ingrozitoare'' si ca Italia are la dispozitie doar doua zile pentru a aproba restrictii mai severe menite sa opreasca raspandirea virusului, informeaza Reuters.…