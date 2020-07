Liviu Vasilescu Seful Politie Romane si Radian Tufa Seful RAR trebuie sa raspunda pentru accidentele cauzate de masini cu volan pe dreapta

Stiri pe aceeasi tema

- De fapt noi de mai bine de 10 ani tot spunem ca aceste masini sunt un adevarat pericol pentru viata romanilor pentru simplul fapt ca aceste masini SUNT CAUZA pentru care in Romania avem peste 2.000 de morti pe soselele tarii. Dupa cei care conduc BAUTI locul secund este ocupta de catre…

- Politistii spun ca rata accidentelor cu aceste masini cu volan pe dreapta este extrem de mare, iar mortalitatea este la cote alarmante. Din pacate de vina este pe langa Poltitia Romana care nu opreste sa verifice aceste masini ZI DE ZI pe soselele partriei si RAR care DA VERDE LA INMATRICULARI…

- Din 25 de accidente rutiere produse in prima jumatate a anului si in care au fost implicate autoturisme cu volan pe partea dreapta 24 au fost din vina conducatorilor acestor vehicule, informeaza, joi, Politia Romana.Potrivit IGPR, acest tip de autovehicul asigura o vizibilitate redusa in cazul depasirilor,…

- Din 25 de accidente rutiere produse in prima jumatate a anului si in care au fost implicate autoturisme cu volan pe partea dreapta 24 au fost din vina conducatorilor acestor vehicule, informeaza, joi, Politia Romana.

- Ies la iveala noi detalii despre tragicul accident petrecut zilele trecute in Italia, provocat de un tanar din Petru Rareș. Ziarele italiene scriu ca acesta ar fi spus polițiștilor ca era la volan de 30 de ore și ca era mort de oboseala. In urma cu cateva zile, un tanar de 30 de ani din Petru Rareș…

- Numarul cazurilor de coronavirus in Romania a ajuns la 17.036, insa noile imbolnaviri n-au mai depașit, in ultimele zile, 200. De asemenea, aproape 10.000 de persoane au fost declarate vindecate și externate.

- NOUTATI… Incepe sa devina o certitutine faptul ca, incepand de anul viitor, autovehiculele cu volan pe dreapta vor fi interzise in tara noastra. Decizia vine ca urmare a Brexitului. Astfel, din 2021, posesorii de autovehicule provenite din Marea Britanie nu le vor mai putea inmatricula. De asemenea,…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, sambata, au fost inregistrate 34 de decese ale unor persoane confirmate cu coronavirus.Cea mai tanara victima avea 21 de ani, fiind vorba despre o femeie din Vrancea, anunța GCS.Bilanțul deceselor a ajuns la 601, dupa cum urmeaza:Deces 568Barbat, 84 ani din…