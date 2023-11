Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Filcea și Flick traiesc o frumoasa poveste de dragoste și formeaza unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc. Viața celor doi soți s-a schimbat in și mai bine de cand vedeta a adus-o pe lume pe fiica lor, Eva Maria, care le umple inima de bucurie in fiecare zi. Iata cat de…

- Liviu Teodorescu și Iulia traiesc momente de vis alaturi de micuța lor. Cei doi și-au botezat fiica in urma cu cateva zile, iar acu aceasta ocazie i-au transmis un mesaj emoționant. Artistul și soția lui sunt profund emoționați de tot ce traiesc de cand fiica lor s-a nascut.

- Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia, și-au botezat fiica sambata, 21 octombrie 2023. Artistul a publicat primele imagini de la evenimentul discret. Iata ce ținute a imbracat acesta și partenera lui.

- Emoții mari pentru Liviu Teodorescu și Iulia. Cei doi și-au botezat ieri fetița, pe Ecaterina. Artistul a publicat imagini de la eveniment și a transmis un mesaj. Cantarețul a organizat o petrecere superba, unde s-a distrat pe cinste alaturi de cei dragi.Liviu Teodorescu a postat și primele imagini…

- Emoții mari pentru Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia. Cei doi au devenit parinți in urma cu cateva luni, iar astazi are loc botezul fetiței lor, Ecaterina. Artistul a postat și primele imagini dinainte ca micuța sa fie creștinata.

- Elly și Cristian Shonea au format unul dintre cele mai apreciate cupluri pe cand se aflau in casa Mireasa pentru fiul meu, iar cei doi au caștigat sezonul patru. De atunci, au trecut noua ani și par mai fericiți ca niciodata. De curand, au avut un motiv de sarbatoare, caci fosta concurenta a implinit…

- Se implinește un an de la moartea fulgeratoare a lui Nosfe. Regretatul artist s-a stins din viața in 16 octombrie 2022 și a lasat in urma o soție și o fiica indurerata, dar și o intreaga industrie muzicala in lacrimi. Colegii lui, Madalina Crețan și fiica lor au organizat parastasul celui care le-a…

- Tzanca Uraganu este mai fericit și implinit ca niciodata! Iubita artistului a postat in secțiunea de InstaStory imagini emoționante cu manelistul și fiica lor. Cum i-a surprins Alina Marymar pe cei doi.