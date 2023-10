Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce melodia Mi Loca , alaturi de Steve Ant, ocupa primele locuri in topurile muzicale și a fost trei saptamani la rand pe primul loc in topul celor mai cautate melodii din Romania, conform topului Shazam, Liviu Teodorescu a revenit cu un nou single solo - Ma arunc .

- Vanotek aduce energie acestor zile de toamna cu noul single care se numește ”Shoot Your Shot” in colaborare cu Nahima, compozitoare și artista din Statele Unite ale Americii. Piesa, uptempo cu un mesaj indrazneț, a fost compusa și produsa de Vanotek, versuri Nahima, mix și master Sergiu Musteața și…

- Cu o voce plina de viața și expresivitate, AMI se reintoarce și ne aduce ritmuri retro și versuri pline de adancime, care ne fac sa ne simțim ca și cum am fi intr-un film clasic. ,,Nostalgia”, o piesa care amintește de trecut, dar te lasa sa traiești in prezent, te va face sa te miști... View Article

- Alexia lanseaza noul sau single, “Infinituri”, in colaborare cu Spike, cantec care marcheaza lansarea primului EP al artistei, cu piese care vor fi dezvaluite in totalitate in aceasta toamna. „Infinituri” este o piesa de dragoste, care acompaniata de sensibilitatea din vocea Alexiei și puterea din vocea…

- Edward Sanda și Theo Rose, doi dintre cei mai cunoscuți și indragiți artiști din Romania, colaboreaza pentru prima oara pentru single-ul „Știi unde ma gasești”. Ideea unei piese impreuna era de mult timp in mintea celor doi artiști, iar acum au decis ca cel mai nou single al lor sa fie impartașit publicului…

- Lidia Buble, artista ce a cucerit, atat publicul din Romania, cat și cel internațional, alaturi de Fly Project, artistul roman a carui muzica este virala in toata lumea, colaboreaza pentru prima data și aduc in playlisturi „Oh La La”, un single hot ce nu ne lasa sa uitam de zilele fierbinți de vara.…

- Artistul de origine greaca, Steve Ant, și Liviu Teodorescu prelungesc vara cu o melodie perfecta pentru petreceri si playlist-uri – „Mi Loca”. Piesa reprezinta o premiera pentru Liviu Teodorescu, cantand pentru prima data in limba spaniola, alaturi de un intro in limba greaca de la Steve Ant. „Mi Loca”…