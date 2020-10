Liviu Negoita, fost primar al Sectorului 3, a declarat, sambata, ca s-a inscris in PMP deoarece partidul are o echipa de oameni seriosi si el isi poate aduce contributia prin experienta de parlamentar si in administratia publica. "Am revenit pentru ca am gasit aici, in PMP, o echipa de oameni seriosi, experienta pe care eu o am atat in calitate de parlamentar si in administratia publica a Bucurestiului m-a facut sa decid venirea in Partidul Miscarea Populara si sa putem sa facem ceva pentru bucuresteni si pentru romanii din celelalte localitati. Eu cred ca, asa cum se poate observa pe scena politica,…