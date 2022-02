Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Chessback organizeaza in perioada 4-6 martie 2022 etapa Marțișor a Campionatului de Șah al orașului Targu Ocna pentru Copii și Seniori care se va desfașura la Hotel Minerva, fost motel Anda. Sistemul de joc: Șah rapid: 25 minute + 10 sec./mutare increment. Evenimentul cuprinde doua turnee,…

- UPDATE: Parcarea de la intersecția strazilor 9 Mai și Unirii va intra intr-un proces de sistematizare, iar pe Calea Moinești va fi amenajat un sens giratoriu, au stabilit membrii Comisiei de Ciculație a municipiului Bacau, in ședința de astazi,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Parcarea de la intersecția strazilor 9 Mai și Unirii va intra intr-un proces de sistematizare, iar pe Calea Moinești va fi amenajat un sens giratoriu, au stabilit membrii Comisiei de Ciculație a municipiului Bacau, in ședința de astazi, prezidata de viceprimarul Liviu Miroșeanu. ”Problematica a fost…

- A demarat marcarea primelor locuri de parcare rezidențiale, in zona Aviatori, acolo unde, in final, se estimeaza amenajarea a peste 750 de locuri de parcare de reședința. In aceasta etapa se niveleaza terenul, se monteaza pavele și se delimiteaza fiecare loc. „In circa doua – trei saptamani acest prim…

- Chiar daca in Bacau, apa este oprita din cauza unei avarii la conducta de aducțiune, in unele zone exista apa. Una din aceste zone era cartierul Șerbanești care, insa, astazi, a ramas pe uscat din cauza unei avarii. „Ca urmare a unei defecțiuni aparute pe conducta de distributie apa potabila de pe strada…

- Nenirocirea s-a abatut din nou asupra orașului. Nu mai e nicio noutate. A crapat din nou o țeava și cea mai mare parte a orașului a ramas fara apa. Așa ca, de marți dimineața, lumea a inceput sa mearga prin oraș cu bidoane. Pline sau goale, bidoanele devin accesoriu de nelipsit, alaturi de masca de…

- La implinirea a 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane, la Moinești preoții dr. Daniel Enea și Gheorghe Aniculoaie au oficiat, la Catedrala Nașterii Maicii Domnului și Sf. Ierarh Nicolae, o Liturghie in care au fost pomeniți fauritorii Unirii de la 1859. La Tedeum-ul de la finalul Sf. Liturghii…

- Azi dimineața, in jurul orei 04.30, un tir care se deplasa pe Calea Moinești, dupa ce a depașit un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile Bacau care se intorcea din misiune, s-a rasturnat pe carosabil, blocand ambele sensuri de mers. Jandarmii au oprit și au alertat serviciile de urgența…